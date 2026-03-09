В Пентагоне заявили о седьмом погибшем с начала операции против Ирана

Погибший получил тяжёлые ранения 1 марта в результате ответных ударов Ирана. Он служил в подразделении, дислоцированном в Саудовской Аравии.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, поэтому переговоры больше не актуальны. Он также подчеркнул, что Америка готова «вести войны вечно» благодаря рекордным запасам боеприпасов, точное количество которых поражает воображение.
