Запасов газа в британских хранилищах осталось на два дня

«Объемы запасов газа в Великобритании в целом соответствуют норме для этого времени года и сопоставимы с показателями прошлого года. Важно помнить, что запасы составляют лишь небольшую часть от общего объема поставок газа в Великобританию. Большая часть нашего газа поступает с континентального шельфа Великобритании и Норвегии, а также из СПГ, соединительных трубопроводов с континентальной Европой и хранилищ», — заявили в пресс-службе National Gas газете Guardian.