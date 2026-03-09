В Новороссийске объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Режим угрозы атаки БПЛА объявлен в Новороссийске, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«На территории Новороссийска объявлена угроза атаки беспилотников», — говорится в сообщении.
