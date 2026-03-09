ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов в зоне СВО

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Российскими военными в зоне проведения специальной военной операции за неделю освобождены семь населенных пунктов, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Как подсчитало РИА Новости, со 2 по 8 марта под контроль ВС РФ перешли семь населенных пунктов — четыре в Донецкой Народной Республике и по одному в Харьковской, Сумской и Запорожской областях.
За период с 23 февраля по 1 марта российскими военными были освобождены пять населенных пунктов — по два в Запорожской и Харьковской областях, один — в Днепропетровской области.