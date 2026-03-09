Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане

МИД Великобритании отозвало часть сотрудников посольства в Ливане.

ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Великобритания отозвала часть сотрудников своего посольства в Ливане на фоне израильских ударов, говорится в сообщении британского МИД.

«Мы приняли меры предосторожности и временно отозвали часть сотрудников и членов их семей из Ливана. Наше посольство продолжает работать в обычном режиме», — говорится в сообщении британского дипведомства.

В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя «Хезболлах». Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше