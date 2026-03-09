Великобритания отозвала часть сотрудников посольства в Ливане

ЛОНДОН, 9 мар — РИА Новости. Великобритания отозвала часть сотрудников своего посольства в Ливане на фоне израильских ударов, говорится в сообщении британского МИД.
«Мы приняли меры предосторожности и временно отозвали часть сотрудников и членов их семей из Ливана. Наше посольство продолжает работать в обычном режиме», — говорится в сообщении британского дипведомства.
В ночь на понедельник с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя «Хезболлах». Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.