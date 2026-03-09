Совет экспертов: Моджтаба Хаменеи избран новым верховным лидером Ирана

Новым верховным лидером Ирана избран Моджтаба Хаменеи, сын убитого в ходе ударов США и Израиля аятоллы Али Хаменеи.
Соответствующее решение принял Совет экспертов исламской республики. В заявлении, текст которого приводит агентство Tasnim, отмечается, что Хаменеи станет третьим верховным лидером Ирана.
Ранее глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что следующий верховный лидер Ирана долго не продержится без одобрения США.
