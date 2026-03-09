ISNA: ядерный объект Ирана в Исфахане получил серьезные повреждения из-за удара

«Обсуждать выполнение Ираном каких бы то ни было требований в отношении его ядерной программы, а также ее технические параметры, включая пресловутые частицы антропогенного урана и расхождения в отчетности, на фоне происходящих в стране и во всем регионе событий ~не просто неуместно, но и малодушно для такого авторитетного органа, как Совет управляющих МАГАТЭ~. Это гротеск и карикатура на реальную политику», — сказал дипломат.