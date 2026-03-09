Al Manar: израильские вертолеты летают над горным хребтом в Ливане

БЕЙРУТ, 9 марта. /ТАСС/. Три вертолета израильских ВВС вошли в воздушное пространство Ливана со стороны горы Хермон и совершают полеты над его восточными районами. Об этом сообщил телеканал Al Manar.
По его информации, израильские вертолеты были замечены в небе над горным хребтом Эрсаль у границы с Сирией.
7 марта отряд израильских коммандос высадился в горной местности в окрестностях города Наби-Шит с четырех вертолетов с целью обнаружения и изъятия останков штурмана Рона Арада, попавшего в плен 1986 году.
В ходе проведения операции израильские военные попали в засаду, устроенную бойцами шиитской милиции «Хезболлах». Чтобы обеспечить отступление группы из зоны боевых действий, израильские ВВС нанесли десятки ударов по Наби-Шиту, в результате погибло свыше 40 человек.