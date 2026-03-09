Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Хаменеи Моджтаба

«На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран», — указано в сообщении.
Ранее член Совета экспертов сообщал, что фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Кандидатуру Моджтаба уже рассматривали, как самую вероятную. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявлял, что назначение Моджтаба неприемлемо для него. Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля.
