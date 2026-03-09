Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Хаменеи Моджтаба

Ранее член Совета экспертов сообщал, что фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Кандидатуру Моджтаба уже рассматривали, как самую вероятную. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявлял, что назначение Моджтаба неприемлемо для него. Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля.