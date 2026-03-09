Ричмонд
Новым верховным лидером Ирана стал сын погибшего Хаменеи Моджтаба

Новым верховным лидером Ирана стал старший сын погибшего Али Хаменеи — Моджтаба. Его избрал Совет экспертов Ирана. Об этом сообщают иранские госагентства.

Источник: Life.ru

«На сегодняшнем чрезвычайном заседании аятолла Сейед Моджтаба Хоссейни Хаменеи был единогласно избран уважаемыми представителями Совета экспертов третьим лидером священной системы Исламской Республики Иран», — указано в сообщении.

Ранее член Совета экспертов сообщал, что фамилия нового верховного лидера Ирана останется Хаменеи. Кандидатуру Моджтаба уже рассматривали, как самую вероятную. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявлял, что назначение Моджтаба неприемлемо для него. Бывший верховный лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

