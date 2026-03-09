Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

N12: удары Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали недовольство США

Масштаб ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвал недовольство США.

Масштаб ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвал недовольство США.

Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на американского чиновника, по словам которого Тель-Авив не предупредил Вашингтон, что эти удары будут настолько масштабными.

«Мы считаем, что это была плохая идея», — отметил собеседник телеканала.

Ранее офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник заявил, что США и Израиль несут огромные потери в ходе операции против Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше