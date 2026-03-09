N12: удары Израиля по нефтяным объектам Ирана вызвали недовольство США

Об этом сообщает израильский «12 канал» со ссылкой на американского чиновника, по словам которого Тель-Авив не предупредил Вашингтон, что эти удары будут настолько масштабными.
«Мы считаем, что это была плохая идея», — отметил собеседник телеканала.
Ранее офицер американской армии в отставке Станислав Крапивник заявил, что США и Израиль несут огромные потери в ходе операции против Ирана.
