В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

СОЧИ, 9 мар — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена во второй раз за сутки в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.
«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал Прошунин в Telegram-канале.
Он подчеркнул, что опасности для жителей и гостей города-курорта нет.
«Отмена угрозы атаки БПЛА», — написал в своем Telegram-канале Плишкин.
Глава Сириуса также сообщил об уничтожении беспилотников.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
