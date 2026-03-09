Ричмонд
В Сочи и Сириусе отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи и Сириусе во второй раз за сутки отменили угрозу атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 9 мар — РИА Новости. Угроза атаки беспилотников отменена во второй раз за сутки в Сочи и Сириусе, сообщили глава Сочи Андрей Прошунин и глава федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Угроза атаки БПЛА объявлялась дважды днем в воскресенье в Сочи и на ФТ «Сириус», работала сирена системы оповещения, шло отражение атаки беспилотников.

«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что опасности для жителей и гостей города-курорта нет.

«Отмена угрозы атаки БПЛА», — написал в своем Telegram-канале Плишкин.

Глава Сириуса также сообщил об уничтожении беспилотников.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

