Макрон призвал президента Ирана прекратить удары и открыть Ормузский пролив

Французский лидер выразил тревогу по поводу иранской ядерной программы и дестабилизирующей деятельности Тегерана в регионе. При этом он отметил — ситуацию нужно решать дипломатическим путём. Макрон также назвал приоритетом возвращение на родину двух французских граждан. Сесиль Колер и Жак Пари сейчас находятся в заключении в Иране.