Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон призвал президента Ирана прекратить удары и открыть Ормузский пролив

Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл телефонный разговор с лидером Ирана Масудом Пезешкианом. Во время беседы он потребовал от Тегерана остановить ракетные удары по странам Ближнего Востока и восстановить судоходство через Ормузский пролив.

«Я подчеркнул необходимость немедленного прекращения Ираном ударов по странам региона. Иран также должен гарантировать свободу судоходства, положив конец фактическому закрытию Ормузского пролива», — написал Макрон на своей странице в соцсети X.

Французский лидер выразил тревогу по поводу иранской ядерной программы и дестабилизирующей деятельности Тегерана в регионе. При этом он отметил — ситуацию нужно решать дипломатическим путём. Макрон также назвал приоритетом возвращение на родину двух французских граждан. Сесиль Колер и Жак Пари сейчас находятся в заключении в Иране.

Лидеры договорились продолжать диалог и поддерживать связь в дальнейшем.

Ранее Макрон подтвердил, что отдал приказ направить авианосец «Шарль де Голль» с ударной группой в Средиземное море. Дополнительные силы помогут защитить национальные интересы Франции и обеспечить безопасность её союзников.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше