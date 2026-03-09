КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана

«КСИР Ирана, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов, готов всецело присягнуть на верность… Моджтабе Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции — (первого Верховного лидера — ред.) имама (Рухоллы — ред.) Хомейни, да будет доволен им Аллах, и имама (Али — ред.) Хаменеи, да помилует его Аллах», — говорится в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.