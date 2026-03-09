Ричмонд
КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана

КСИР присягнул на верность новому лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

ТЕГЕРАН, 9 мар — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана присягнул на верность новому Верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи и выразил готовность следовать его указаниям, следует из заявления КСИР.

Ранее иранский Совет экспертов заявил, что новым Верховным лидером исламской республики был избран Моджтаба Хаменеи, сын погибшего при ударах США и Израиля предыдущего руководителя страны аятоллы Али Хаменеи.

«КСИР Ирана, поддерживая выбор уважаемого Совета экспертов, готов всецело присягнуть на верность… Моджтабе Хаменеи, а также сохранять ценности исламской революции и защищать драгоценное наследие имамов революции — (первого Верховного лидера — ред.) имама (Рухоллы — ред.) Хомейни, да будет доволен им Аллах, и имама (Али — ред.) Хаменеи, да помилует его Аллах», — говорится в заявлении, которое цитирует иранская гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
