Ливан осудил атаки БПЛА «Хезболлах» по острову Кипр

НИКОСИЯ, 9 марта. /ТАСС/. Власти в Бейруте заявили, что решительно осуждают запуски боевых дронов по острову Кипр, совершенные в начале марта с ливанской территории шиитской организацией «Хезболлах». Об этом сообщил кипрский МИД, приведя в подтверждение заявление министра иностранных дел Ливана Юсефа Раджи, которое тот опубликовал 8 марта в X.
«После заявления министра иностранных дел Кипра Константиноса Комбоса о том, что начиненные взрывчаткой беспилотники, нацеленные на остров, были запущены с территории Ливана, я направил ему текстовое сообщение, в котором выразил наше решительное осуждение этих атак. Я подчеркнул, что эти действия не представляют Ливан, его государство, его народ или его ценности, и подтвердил наше неприятие любых попыток превратить Ливан в платформу для реализации внешних планов», — заявил глава МИД этой страны.
Он также сообщил, что напомнил властям в Никосии о недавнем решении ливанского руководства объявить незаконными все военные действия, осуществляемые организацией «Хезболлах». «В связи с этим я подчеркнул, что атаки, совершенные против Кипра, следует понимать именно в таком контексте, поскольку они являются действиями, совершенными вне власти ливанского государства и прямо противоречащими его суверенным решениям. В заключение я выразил глубокое сожаление по поводу совершения этих предосудительных действий и подтвердил полное и безоговорочное неприятие их Ливаном», — резюмировал Раджи.
2 марта расположенная на Кипре британская военная авиабаза Акротири подверглась атаке БПЛА после того, как премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил об одобрении Лондоном просьбы США об использовании ее военных баз для нанесения ударов по складам с ракетами в Иране. В результате удара дрона базе был нанесен ущерб: согласно информации лондонской газеты The Sun от действий беспилотника пострадал ангар, в котором находились высотные самолеты-разведчики американского производства Lockheed U-2. В то же день официальный представитель кипрского правительства Константинос Летимпиотис сообщил, что еще два беспилотника, направлявшихся в сторону базы Акротири, были перехвачены.
После атаки дрона власти Кипра эвакуировали гражданское население деревни Акротири, находящейся под юрисдикцией британской заморской территории в непосредственной близости от аэродрома базы, который был целью ударов. Кроме того, были закрыты и несколько близлежащих школ, которые до сих пор не возобновили своей работы.