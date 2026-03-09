Ливан осудил атаки БПЛА «Хезболлах» по острову Кипр

«После заявления министра иностранных дел Кипра Константиноса Комбоса о том, что начиненные взрывчаткой беспилотники, нацеленные на остров, были запущены с территории Ливана, я направил ему текстовое сообщение, в котором выразил наше решительное осуждение этих атак. Я подчеркнул, что эти действия не представляют Ливан, его государство, его народ или его ценности, и подтвердил наше неприятие любых попыток превратить Ливан в платформу для реализации внешних планов», — заявил глава МИД этой страны.