КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) присягнул на верность Моджтабе Хаменеи, избранному Советом экспертов Ирана новым верховным лидером исламской республики.

Об этом говорится в заявлении КСИР, текст которого приводится в Telegram-канале иранского агентства Tasnim.

«Корпус стражей, как солдаты и мощная опора власти, поддерживают выбор уважаемого Совета экспертов…» — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером исламской республики.

КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
