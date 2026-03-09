КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) присягнул на верность Моджтабе Хаменеи, избранному Советом экспертов Ирана новым верховным лидером исламской республики.
Об этом говорится в заявлении КСИР, текст которого приводится в Telegram-канале иранского агентства Tasnim.
«Корпус стражей, как солдаты и мощная опора власти, поддерживают выбор уважаемого Совета экспертов…» — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером исламской республики.
