Биолог назвала весеннее растение, помогающее бороться с бактериями

«Черемша — одно из первых витаминных растений, которые пробуждаются после зимы. Ее весеннее развитие начинается раньше, чем у всех пищевых растений. Это натуральный источник биологически активных веществ с широким спектром действия. Содержащиеся в ней фитонциды способны подавлять рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших. При этом фитонциды свежей черемши оказывают губительное воздействие на простейших в течение десяти минут, а после варки время воздействия увеличивается до получаса», — рассказала Хашиева.