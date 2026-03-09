Биолог назвала весеннее растение, помогающее бороться с бактериями

НАЛЬЧИК, 9 мар — РИА Новости. Популярная у народов Северного Кавказа черемша способна быстро и эффективно подавлять рост и развитие бактерий, сообщила РИА Новости кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Ингушского госуниверситета Лида Хашиева.
Черемша, которую еще называют медвежьим луком, одно из самых популярных растений на Северном Кавказе, где его применяют как в свежем, так и в вареном виде, часто вместе с молоком, а также в качестве начинки для пирогов.
«Черемша — одно из первых витаминных растений, которые пробуждаются после зимы. Ее весеннее развитие начинается раньше, чем у всех пищевых растений. Это натуральный источник биологически активных веществ с широким спектром действия. Содержащиеся в ней фитонциды способны подавлять рост и развитие бактерий, микроскопических грибов и простейших. При этом фитонциды свежей черемши оказывают губительное воздействие на простейших в течение десяти минут, а после варки время воздействия увеличивается до получаса», — рассказала Хашиева.
Кроме того, по ее словам, в черемше содержатся флавоноиды, сапонины, органические кислоты, витамины группы B и C, а также серосодержащие вещества, обладающие сосудорасширяющим и иммуномодулирующим действием, и соединение аллицин с выраженными антиоксидантными свойствами.
«Черемшу вполне можно рассматривать как перспективное фитотерапевтическое средство многостороннего действия», — заключила биолог.