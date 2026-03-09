Украина потребовала исключить Россию из Венецианской биеннале

Ранее несколько стран проигнорировали открытие Паралимпийских игр в Милане. Российская делегация вернулась на мировую арену с флагом и гимном. На старте спортсмены из РФ смогли завоевать две медали — горнолыжники Варвара Ворончихина и Алексей Бугаев взяли бронзу в скоростном спуске.