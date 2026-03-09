МО: боец ВС России Титов уничтожил пулемётный расчёт ВСУ

Военнослужащий Вооружённых сил России лейтенант Сергей Титов в ходе боевых действий уничтожил пулемётный расчёт противника, чем поспособствовал освобождению одного из населённых пунктов.
Об этом проинформировали в Министерстве обороны России. Там сообщили, что Титов, командующий мотострелковым взводом, застал врасплох и навязал бой превосходящим силам противника.
Отмечается, что лейтенант лично уничтожил пулемётный расчёт ВСУ, предоставив штурмовой группе возможность продвинуться дальше.
Ранее стало известно о российском военнослужащем с позывным Веган, который четыре часа пролежал в открытом поле под обстрелами ВСУ.