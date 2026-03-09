Президент ОАЭ обсудил с Трампом удары Ирана по стране

ОАЭ были одной из стран, которые подверглись ракетным и беспилотным атакам со стороны Ирана. Под удары исламской республики попадают не только американские военные базы, которые располагаются на территории этих стран, но и гражданские объекты. Таким образом, по данным The New York Times, Иран воплощает операцию «Безумец», чтобы сделать вооруженный конфликт крайне дорогим не только для Израиля и США, но и для арабских стран.