Президент ОАЭ обсудил с Трампом удары Ирана по стране

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Руководители стран обсудили военные события на Ближнем Востоке и их последствия, передает агентство WAM.

Источник: Getty Images via Unsplash+

Президенты обсудили иранские атаки на ОАЭ и другие страны региона, «представляющие собой нарушение суверенитета этих стран и угрозу региональной безопасности и стабильности», сообщает агентство.

ОАЭ были одной из стран, которые подверглись ракетным и беспилотным атакам со стороны Ирана. Под удары исламской республики попадают не только американские военные базы, которые располагаются на территории этих стран, но и гражданские объекты. Таким образом, по данным The New York Times, Иран воплощает операцию «Безумец», чтобы сделать вооруженный конфликт крайне дорогим не только для Израиля и США, но и для арабских стран.

