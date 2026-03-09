Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России

«Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост — сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей», — заявил эксперт.