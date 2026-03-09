Ричмонд
Эксперт рассказал, с чем связано снижение продаж автомобилей в России

Подщеколдин: снижение продаж авто в России связано с долгой и снежной зимой.

Источник: © РИА Новости

БРЯНСК, 9 мар — РИА Новости. Долгая и снежная зима стала одним из факторов снижения продаж новых автомобилей в России, рассказал РИА Новости президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Первые два месяца года показали снижение продаж, но в конце февраля наметился рост — сказался отложенный спрос. Ведь такой снежной зимы, когда просто некуда поставить автомобиль во двор, давно не было. Зима стала дополнительным фактором в снижении продаж автомобилей», — заявил эксперт.

Подщеколдин отметил, по итогам 2026 года продажи автомобилей окажутся на уровне прошлогодних.

«Мы рассчитываем, что рынок окажется на уровне прошлого года, какого-то взлета продаж не ожидается. Надеемся на снижение ключевой ставки хотя бы до 12%, это точно поддержит авторынок», — поделился своим мнением эксперт.