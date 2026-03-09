FT: стоимость барреля нефти приблизилась к $100 из-за ситуации вокруг Ирана

Такую информацию приводит газета Financial Times. Издание отмечает, что Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт либо сокращают добычу нефти, либо полностью останавливают её из-за рисков переполнения хранилищ.
Ранее об условиях, при которых нефть может подорожать до $100 за баррель, в беседе с RT рассказал аналитик Александр Шнейдерман.
