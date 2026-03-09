Посол США угрожает лидеру польских ультраправых из-за соболезнований Ирану

ВАРШАВА, 9 мар — РИА Новости. Посол США угрожает лидеру польской ультраправой партии «Конфедерация польской короны» Гжегожу Брауну «не забыть» его соболезнования по поводу смерти Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
После сообщения о смерти Али Хаменеи Браун посетил посольство Ирана в Варшаве и оставил запись в книге соболезнований.
Посол США в Польше Том Роуз в ответ на это заявил, что США не забудут, кто им друзья, а кто — нет.
«Америка и президент Дональд Трамп не забудут, кто наши друзья и, что еще важнее, кто наши друзья — не друзья», — написал Роуз на платформе Х.
В следующей записи на той же платформе американский посол прокомментировал видеозапись визита Брауна в иранское посольство словами «как отвратительно».
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.