Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран

Американцы призвали мобилизовать Бэррона Трампа для отправки в Иран.

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Тысячи американцев потребовали призвать младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона в армию для отправки в Иран, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на сайт с одноименной петицией.

«В социальных сетях, наряду с поддержкой, разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом “#SendBarron” тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа, Бэррона, призвали в армию», — говорится в материале.

На сайте с сарказмом отмечается, что США сильны, пока их готовы защищать такие лидеры, как Трамп, поэтому его сыну надо взять пример с отца и лично отправиться в Иран.

«Служение — это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон», — говорится в описании петиции.

По сообщениям СМИ основателем движения за отправку Бэррона Трампа в Иран является экс-сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.

