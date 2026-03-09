Младшего сына Трампа предложили отправить в Иран

«В социальных сетях, наряду с поддержкой, разгорается гнев по поводу действий президента США и его планов даже отправить сухопутные войска в Иран. Под хэштегом “#SendBarron” тысячи людей требуют, чтобы младшего сына Трампа, Бэррона, призвали в армию», — говорится в материале.
На сайте с сарказмом отмечается, что США сильны, пока их готовы защищать такие лидеры, как Трамп, поэтому его сыну надо взять пример с отца и лично отправиться в Иран.
«Служение — это честь. Сила передается по наследству. Благослови тебя Бог, Бэррон», — говорится в описании петиции.
По сообщениям СМИ основателем движения за отправку Бэррона Трампа в Иран является экс-сценарист сериала «Южный Парк» Тоби Мортон.
США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории ИРИ, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке. Аятолла Али Хаменеи был убит в первый же день военной операции США и Израиля — 28 февраля. В стране объявили 40-дневный траур.