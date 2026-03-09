СМИ: Госдеп обязал дипломатов США срочно выехать из Саудовской Аравии

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Американским дипломатам, работающим в Саудовской Аравии, было дано указание покинуть страну, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
«Этот шаг Госдепартамента означает, что американские официальные лица осознают растущие риски в регионе. Это первый случай с начала войны между США и Израилем против Ирана 28 февраля, когда ведомство одобрило или распорядилось о так называемом обязательном выезде персонала из Саудовской Аравии», — передает газета.
Как сообщает издание, указ госдепартамента будет касаться не только американских госслужащих в Эр-Рияде, но и в Джидде и Дахране — двух городах, где расположены консульства США.
Ранее американские дипломаты раскритиковали администрацию президента Дональда Трампа за то, что подготовка к эвакуации с Ближнего Востока началась слишком поздно, несмотря на то, что США неделями стягивали войска в регион и открыто угрожали Ирану началом войны.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.