«Опасения подтвердились»: на Западе забили тревогу из-за новой авантюры США

«Для движения MAGA опасения по поводу Европы подтвердились. Континент в принципе является несерьезным игроком на мировой арене. Война в Иране делает эти разногласия еще более резкими. Два политических класса начинают осознавать, что мировоззрение каждого из них непримиримо по отношению к другому», — резюмирует автор.