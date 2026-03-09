Ричмонд
«Опасения подтвердились»: на Западе забили тревогу из-за новой авантюры США

New Statesman: война в Иране закрепила разрыв отношений США и Европы.

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Война в Иране закрепила отказ США от Европы, пишет британский журнал The New Statesman.

«Война лишь ускорила ухудшение трансатлантических отношений. Смешанная реакция европейских столиц вызвала в Вашингтоне подлинное негодование», — говорится в материале.

По данным издания, причины для подобного разрыва назревали уже давно — от разногласий по украинскому конфликту до полного нежелания Вашингтона считаться с мнением европейских лидеров.

«Для движения MAGA опасения по поводу Европы подтвердились. Континент в принципе является несерьезным игроком на мировой арене. Война в Иране делает эти разногласия еще более резкими. Два политических класса начинают осознавать, что мировоззрение каждого из них непримиримо по отношению к другому», — резюмирует автор.

США и Израиль 28 февраля начали атаковать объекты на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Исламская республика наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным базам США на Ближнем Востоке.

