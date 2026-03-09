NYT: Госдеп обязал дипломатов срочно покинуть Саудовскую Аравию

Американские дипломаты, которые работают в Саудовской Аравии, покинут королевство. Такое указание им дал Государственный департамент США.
Об этом со ссылкой на источники сообщает американская газета The New York Times. По данным издания, Госдеп США предупредил дипломатов о растущих рисках в регионе.
«Это первый случай с начала войны между США и Израилем против Ирана 28 февраля, когда ведомство одобрило или распорядилось о так называемом обязательном выезде персонала из Саудовской Аравии», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в результате попадания снаряда в дом в Саудовской Аравии погибли два человека, ещё 12 получили ранения.