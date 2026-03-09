Ричмонд
В Кувейте из-за повреждения топливного бака загорелась электростанция

В Кувейте из-за повреждения топливного бака произошел пожар на электростанции.

ДОХА, 9 мар — РИА Новости. Пожар возник на электростанции и водоочистной станции «Субия» в Кувейте после повреждения топливного бака, его удалось потушить, сообщило в социальной сети Х министерство электроэнергетики, водоснабжения и возобновляемых источников энергии Кувейта.

«В результате повреждения топливного бака на электростанции и водоочистной станции “Субия” возник ограниченный по площади пожар, который удалось потушить. Инцидент обошелся без жертв. Специалисты оценивают размер ущерба», — отметило министерство, не уточнив, что стало причиной повреждения топливного бака.