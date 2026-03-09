В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что системы ПВО приведены в готовность.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше