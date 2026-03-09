Ричмонд
В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Воронежской области, сообщает губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал Гусев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что системы ПВО приведены в готовность.

