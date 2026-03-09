Ричмонд
КСИР, полиция и армия присягнули новому верховному лидеру Ирана

Корпус стражей исламской революции (КСИР) присягнул новому верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и выразил готовность выполнить его указания. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

Корпус назвал себя преданным солдатом и мощной опорой власти. В КСИР заявили, что поддерживают выбор совета и готовы полностью подчиняться указаниям аятоллы Сейеда Моджтабы Хаменеи.

Также новому лидеру присягнули силы внутренней безопасности и иранские вооружённые силы — полиция и армия готовы самоотверженно выполнять приказы.

Напомним, новый верховный лидер Ирана — Моджтаба Хаменеи, старший сын погибшего Али Хаменеи. Его избрал совет экспертов Ирана. Прежний лидер Али Хаменеи погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.
Читать дальше