В ОАЭ возник пожар на месторождении после работы ПВО

Возгорание возникло на одном из месторождений в эмирате Фуджейра в ОАЭ в результате падения обломков после работы средств противовоздушной обороны.
Об этом, как сообщает РИА Новости, проинформировали в медиаофисе эмирата. Там отметили, что компетентные органы принимают меры в связи с возникновением пожара. Уточняется, что пострадавших нет.
Ранее главы МИД России и ОАЭ Сергей Лавров и Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке.
