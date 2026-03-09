СИПРИ: торговля вооружением в мире выросла на 9,2% на фоне роста спроса в Европе

СТОКГОЛЬМ, 9 марта. /ТАСС/. Объем экспорта и импорта основных видов вооружений между государствами вырос на 9,2% в 2021—2025 годах по сравнению с 2016—2020 годами Страны Европы более чем втрое увеличили закупки в этой области, став крупнейшим регионом-получателем, говорится в новом докладе о состоянии мировой торговли вооружениями Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ).
Совокупный объем экспорта крупнейшего в мире поставщика США увеличился на 27%, в том числе на 217% — в Европу. Рост глобальных потоков вооружений оказался самым значительным за период с 2011—2015 годов. В подавляющем большинстве случаев это обусловлено увеличением поставок на Украину, на которую в 2021—2025 годах пришлось 9,7% общего объема, и в другие европейские государства. За исключением Европы и Америки импорт вооружений во все остальные регионы мира сократился, отмечается в докладе.
Пятью крупнейшими поставщиками основных видов вооружений в 2021—2025 годах были США, Франция, Россия, Германия и Китай. Пятью крупнейшими получателями основных видов вооружений в тот же период были Украина, Индия, Саудовская Аравия, Катар и Пакистан.
В 2021—2025 годах на страны Европы приходилось 33% всего импорта вооружений, за ними следуют страны Азии и Океании (31%), Ближнего Востока (26%), Северной и Южной Америки (5,6%) и Африки (4,3%). Совокупный импорт вооружений 29 нынешних европейских стран-членов НАТО вырос на 143% (доля США — 58%). В 2021—2025 годах более половины импорта вооружений странами Ближнего Востока было из США (54%).
США и ЕС.
В 2021—2025 годах на США приходилось 42% всех международных поставок вооружений. В 2016—2020 годах этот показатель составлял 36%. В 2021—2025 годах США экспортировали оружие в 99 стран, включая 35 стран Европы, 18 стран Северной и Южной Америки, 17 стран Африки, 17 стран Азии и Океании и 12 стран Ближнего Востока. Впервые за два десятилетия Европа стала крупнейшим импортером американского оружия (38%), обойдя Ближний Восток (33%). При этом самым большим получателем американского оружия была Саудовская Аравия (12%).
«США еще больше укрепили свое доминирование в качестве поставщика вооружений, даже в условиях все более многополярного мира, — пишет старший научный сотрудник Программы СИПРИ по передаче вооружений Питер Веземан. — Для импортеров американское оружие заключает в себе передовые возможности и способ налаживания хороших отношений с США, в то время как США рассматривают военный экспорт как инструмент внешней политики и укрепления своей военной промышленности, что еще раз наглядно демонстрирует новая Стратегия передачи вооружений “Америка прежде всего” администрации Трампа».
Франция заняла в 2021—2025 годах второе место по поставкам основных видов вооружений, на ее долю пришлось 9,8% мирового экспорта. В 2021—2025 годы по сравнению с 2016—2020 гг. французский экспорт вооружений увеличился на 21%. Франция поставляла вооружения в 63 страны, где львиная доля пришлась на.
Индию (24%), Египет (11%) и Грецию (10%). Экспорт вооружений внутри Европы вырос более чем в пять раз (+452%), однако почти 80%, как и в предыдущие годы, экспортировалось за пределы региона.
Германия потеснила с четвертого места Китай в глобальном экспорте вооружений с долей в 5,7%. 24% ее объема пришлись на поставки на Украину, а 17% — другим восточноевропейским странам. Экспорт вооружений Италии вырос за период с 2016—2020 по 2021—2025 гг. на 157%, поставив Италию на шестое место в общем списке экспортеров оружия. Больше половины его (59%) поступило в страны Ближнего Востока, 16% — в Азию и Океанию и 13% — в Европу.
Россия и Китай.
Россия оказалась единственной из 10 крупнейших стран-поставщиков, чей экспорт вооружений сократился (- 64%), утверждается в докладе. Ее доля в мировом экспорте снизилась с 21% в 2016—2020 годах до 6,8% в 2021—2025 годах. В 2021—2025 годах Россия поставляла основные виды вооружений 30 государствам и 1 негосударственному субъекту.
В 2021—2025 годах почти три четверти (74%) российского военного экспорта приходилось на три государства: Индию (48%), Китай (13%) и Белоруссию (13%).
Китай в 2021—2025 годах обеспечил 5,6% от общего объема мирового экспорта вооружений. Экспорт увеличился на 11%. Большая его часть (77%) в 2021—2025 годах пришлась на страны Азии и Океании, за которыми следуют страны Африки (13%). Хотя Китай поставлял основные виды вооружений в 47 стран за этот период, 61% его экспорта пришлось всего на одну страну — Пакистан.
Ближний Восток.
На седьмой строчке списка крупнейших стран-поставщиков разместился Израиль, нарастивший свою долю в глобальном объеме с 3,1% в 2016—2020 до 4,4% в 2021—2025 годах. «Несмотря на войну в Газе и атаки на Иран, Ливан, Катар, Сирию и Йемен, Израилю все же удалось увеличить свою долю в мировом экспорте вооружений, — отмечает научный сотрудник программы СИПРИ по передаче вооружений Заин Хуссейн. — Израильская оружейная промышленность сосредоточена на системах противовоздушной обороны, на которые существует высокий мировой спрос, в то время как израильские военные зависят от импорта ряда ключевых видов техники».
При этом в 2021—2025 годах Израиль занимал 14-е место среди мировых импортеров вооружений. За период с 2016—2020 по 2021—2025 годы его закупки выросли на 12%. В 2021—2025 годах наибольшую долю импорта вооружений в Израиль поставляли США (68%) и Германия (31%).
Импорт вооружений государств Ближнего Востока в период с 2016—2020 по 2021—2025 годы упал на 13%. В 2021—2025 годах в регионе находились три крупнейших импортера: Саудовская Аравия (6,8%), Катар (6,4%) и Кувейт (2,8%). Более половины вооружений на Ближний Восток поставляли США (54%), 12% — Италия, 11% — Франция и 7,3% — Германия.
«Арабские государства Персидского залива определяют тенденции импорта вооружений на Ближнем Востоке: Саудовская Аравия была крупнейшим импортером в регионе с 2011—2015 годов, а Катар является теперь вторым по величине после более чем двукратного увеличения импорта в период с 2016—2020 по 2021—2025 годы, — отмечает Хуссейн. — В условиях ряда региональных напряженностей и конфликтов арабские государства Персидского залива стремятся укрепить отношения с давними поставщиками, такими как США и Франция, а также ищут новых поставщиков».