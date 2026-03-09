СИПРИ: торговля вооружением в мире выросла на 9,2% на фоне роста спроса в Европе

На седьмой строчке списка крупнейших стран-поставщиков разместился Израиль, нарастивший свою долю в глобальном объеме с 3,1% в 2016—2020 до 4,4% в 2021—2025 годах. «Несмотря на войну в Газе и атаки на Иран, Ливан, Катар, Сирию и Йемен, Израилю все же удалось увеличить свою долю в мировом экспорте вооружений, — отмечает научный сотрудник программы СИПРИ по передаче вооружений Заин Хуссейн. — Израильская оружейная промышленность сосредоточена на системах противовоздушной обороны, на которые существует высокий мировой спрос, в то время как израильские военные зависят от импорта ряда ключевых видов техники».