Дмитриев: цены на нефть разоблачат ошибки ЕС по ограничению энергетики РФ

Стоимость нефти марки Brent ранее превысила отметку $111 за баррель.

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Рост стоимости нефти приведет к разоблачению ошибок Европы по ограничению российской энергетики, которая теперь будет жизненно необходимой. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Бинго — добро пожаловать в мир нефти по цене выше 100 долларов. Большинство считало это невозможным, но прогнозировали 100+ долларов в июне. Теперь, когда большинство европейских бюрократов до сих пор не понимают последствий, прогнозируется, что российская энергетика будет жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью разоблачены», — написал он в Х.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE росла почти на 20% и превысила отметку $111 за баррель.

