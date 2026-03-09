«Бинго — добро пожаловать в мир нефти по цене выше 100 долларов. Большинство считало это невозможным, но прогнозировали 100+ долларов в июне. Теперь, когда большинство европейских бюрократов до сих пор не понимают последствий, прогнозируется, что российская энергетика будет жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью разоблачены», — написал он в Х.