Взрыв прогремел в украинском городе Сумы

Взрыв раздался в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Подробности не приводятся. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, в результате которых получил повреждение объект инфраструктуры.

