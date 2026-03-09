Взрыв прогремел в украинском городе Сумы

Взрыв раздался в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Подробности не приводятся. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучат сирены воздушной тревоги.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, в результате которых получил повреждение объект инфраструктуры.
