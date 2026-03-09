Российские операторы БПЛА ликвидировали украинскую БМП-2 под Купянском

«В процессе боевой работы был выявлен капонир, в котором находилась техника противника, под Купянском. При разведывательном сопровождении, при наблюдении были нанесены несколько ударов, одним из которых оператор дрона КВН нашего полка, взвод беспилотных систем, поразил БМП-2», — рассказал «Пол».
Военнослужащий отметил, что это однозначно была советская техника.
«Возможно, это не из тех запасов, которые оставались на ней (Украине — ред.) после распада Советского Союза, а из тех же самых стран (бывшего — ред.) Варшавского договора, которые точно так же всю советскую технику данных образцов используют», — предположил «Пол».
Видео поражения БМП-2 есть в распоряжении РИА Новости.