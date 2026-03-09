Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Финансист рассказала, вправе ли банк отказать в выдаче денег

Доцент Белянчикова: в банке могут провести беседу с клиентом перед выдачей денег.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Может ли банк отказать в выдаче денег клиенту, если тот лично пришел в офис, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

Она напомнила, что банк может заблокировать операцию или карту в целях борьбы с мошенничеством (161-ФЗ) и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (115-ФЗ). Так, банк блокирует электронные средства платежа (онлайн-банкинг, банковскую карту и т.п.) тех, кто попал в базу данных Банка России. Временная блокировка той же карты возможна и при осуществлении клиентом нетипичных для него операций, о которых банк не предупрежден заранее.

«Но бывают жизненные ситуации, когда деньги нужны срочно. В личном кабинете и при общении с банкоматом работают алгоритмы, блокирующие операцию при наличии определенных признаков, но есть еще банковский офис, где чуть другие правила и возможности», — рассказала финансист.

Если сотрудник банка заподозрит мошенничество, он может провести с клиентом беседу и потребовать подтверждающие документы по тому же 115-ФЗ. Но на практике возможностей спасти деньги людей от мошенников при личном визите немного. И здесь следует урегулировать законодательную базу так, чтобы найти компромисс, заключила Белянчикова.