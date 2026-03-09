Источник: ВВС Израиля атаковали за сутки более 40 поселений на юге Ливана

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя «Хезболлах». Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.