Источник: ВВС Израиля атаковали за сутки более 40 поселений на юге Ливана

РИА Новости: ВВС Израиля атаковали за сутки 42 поселения на юге Ливана.

БЕЙРУТ, 9 мар — РИА Новости. Израильская боевая авиация атаковала в воскресенье 42 населенных пункта на юге Ливана, рассказал РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

«Вражеская авиация за воскресенье нанесла удары по 42 населенным пунктам на юге Ливана, также с боевого вражеского корабля с моря был обстрелян лагерь палестинских беженцев в Сайде», — сказал собеседник агентства.

По данным источника, на востоке Ливана в воскресенье атакам ВВС Израиля подверглись три поселения и район Харет-Хрейк в южном пригороде Бейрута.

По словам источника, в то же время израильская артиллерия открыла огонь по 13 поселениям на юге Ливана.

В ночь на 2 марта с территории Ливана в направлении Израиля выпустили несколько ракет, ответственность за это взяла на себя «Хезболлах». Армия Израиля в ответ начала наносить массированные удары по населенным пунктам в разных регионах страны, включая столицу. На этом фоне сотни тысяч граждан начали покидать свои дома в поисках укрытия в более безопасных ливанских районах.

Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
