Al Hadath: Иран вновь запустил ракеты в сторону Израиля

РАБАТ, 9 марта. /ТАСС/. Иран осуществил новый пуск ракет в сторону Израиля. Об этом информирует телеканал Al Hadath.
По его данным, ракеты выпущены в направлении города Хайфа и северного региона еврейского государства.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше