Al Hadath: Иран вновь запустил ракеты в сторону Израиля

По информации телеканала, снаряды выпустили в направлении Хайфы и северного региона еврейского государства.

РАБАТ, 9 марта. /ТАСС/. Иран осуществил новый пуск ракет в сторону Израиля. Об этом информирует телеканал Al Hadath.

По его данным, ракеты выпущены в направлении города Хайфа и северного региона еврейского государства.

