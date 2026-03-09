Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут после победы над Ираном

Трамп считает, что цены на нефть быстро упадут с уничтожением иранской угрозы.

ВАШИНГТОН, 9 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что цены на нефть быстро снизятся после якобы нейтрализации «ядерной угрозы» со стороны Ирана.

Ранее Трамп в интервью CNN призвал не беспокоиться из-за растущих цен на бензин на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

«Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, также был убит и верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, уже более 1,3 тысячи человек.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше