Израиль заявил, что его ПВО перехватывает выпущенные Ираном ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Армия Израиля ведет перехват ракет, выпущенных со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Оборонительные системы [ПВО] задействованы для перехвата угрозы», — указывается в заявлении.
