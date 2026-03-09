Ричмонд
Израиль заявил, что его ПВО перехватывает выпущенные Ираном ракеты

Армия еврейского государства отметила, что обнаружила запуск снарядов с территории исламской республики.

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 марта. /ТАСС/. Армия Израиля ведет перехват ракет, выпущенных со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, выпущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Оборонительные системы [ПВО] задействованы для перехвата угрозы», — указывается в заявлении.

