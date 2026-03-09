КСИР присягнул на верность новому верховному лидеру Ирана

«КСИР готов к полному повиновению и самопожертвованию во имя исполнения божественных велений верховного лидера нашего времени, аятоллы Сейеда Муджтабы Хаменеи», — указано в заявлении КСИР (цитата по Tasnim).
Избрание господина Хаменеи «доказало всем, что движение исламской системы не остановится, а сама революция и исламская система не зависят от отдельной личности», добавили в КСИР.
Узнать больше по теме
КСИР: армия Ирана и инструмент внешней политики
КСИР — одна из самых влиятельных структур в Иране, сочетающая военные и политические. Корпус стражей исламской революции формально считается частью вооруженных сил страны, но фактически играет самостоятельную роль в принятии стратегических решений и подчиняется напрямую верховному лидеру. В материале — главная информация об этом объединении.Читать дальше