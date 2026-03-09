Дмитриев заявил, что с нефтью выше $100 голос России будет звучать громче

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что с ценами на нефть выше 100 долларов голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче.
В понедельник стоимость одного барреля марки Brent впервые с июля 2022 года превысила 110 долларов.
«Нефть выше $100 — и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно», — написал он в Telegram-канале.
Дмитриев добавил, что Россия — системообразующий поставщик энергии, без нее невозможны «ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста».
«За ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену», — заключил он.