Трамп пообещал падение цен на нефть с устранением иранской угрозы

«Краткосрочный рост цен на нефть, которые стремительно упадут после уничтожения иранской ядерной угрозы, это очень малая цена за безопасность и мир в США и во всем мире», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, стоимость нефти растёт на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В частности, майские фьючерсы марки Brent впервые с лета 2022 года превысили 111 долларов за баррель. К этому привели в том числе сложности с проходом судов через Ормузский пролив.
