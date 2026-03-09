Ричмонд
В Хайфе объявили воздушную тревогу

РИА Новости: в Хайфе и на севере Израиля объявили воздушную тревогу.

ХАЙФА (Израиль), 9 мар — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

Причиной тревоги стал ракетный обстрел с территории Ирана.

Примерно за 15 минут до этого было еще одно предупреждение о возможном обстреле с территории Ирана, но сигналы воздушной тревоги сработали южнее.

