В Хайфе объявили воздушную тревогу

ХАЙФА (Израиль), 9 мар — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в городе Хайфа, а также на большей части северного Израиля, при этом слышны звуки работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Причиной тревоги стал ракетный обстрел с территории Ирана.
Примерно за 15 минут до этого было еще одно предупреждение о возможном обстреле с территории Ирана, но сигналы воздушной тревоги сработали южнее.
