В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке

При этом политолог предупредил, что население Украины должно готовиться к тому, что вопросом конфликта с Россией заниматься уже никто не будет. На фоне этого Киеву стоит готовиться к полному прекращению как финансовой, так и военной помощи со стороны Запада, добавил он.