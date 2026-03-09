МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Страны Ближнего Востока не хотят иметь дело с Владимиром Зеленским, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Есть накладки. Это означает, что страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть», — сказал он, комментируя заявление главы киевского режима об отправке в регион украинских специалистов по борьбе с беспилотниками.
При этом политолог предупредил, что население Украины должно готовиться к тому, что вопросом конфликта с Россией заниматься уже никто не будет. На фоне этого Киеву стоит готовиться к полному прекращению как финансовой, так и военной помощи со стороны Запада, добавил он.
«Им вообще уже неинтересна Украина Вот это надо осознать», — резюмировал Соскин.
Позже он начал утверждать, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА, будет на месте уже на следующей неделе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.