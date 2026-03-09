Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве рассказали, чем обернулась авантюра Зеленского на Ближнем Востоке

Соскин: на Ближнем Востоке не хотят иметь дело с Зеленским.

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Страны Ближнего Востока не хотят иметь дело с Владимиром Зеленским, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Есть накладки. Это означает, что страны Персидского залива не хотят видеть ни Зеленского, ни его людей. Подальше от них хотят быть», — сказал он, комментируя заявление главы киевского режима об отправке в регион украинских специалистов по борьбе с беспилотниками.

При этом политолог предупредил, что население Украины должно готовиться к тому, что вопросом конфликта с Россией заниматься уже никто не будет. На фоне этого Киеву стоит готовиться к полному прекращению как финансовой, так и военной помощи со стороны Запада, добавил он.

«Им вообще уже неинтересна Украина Вот это надо осознать», — резюмировал Соскин.

Ранее Зеленский заявил, что якобы по просьбе США отправит в страны Ближнего Востока специалистов по борьбе с БПЛА, с помощью которых ВСУ не в состоянии надежно защитить даже объекты в Киеве. При этом он не уточнил, ни сколько специалистов направит Киев, ни куда конкретно.

Позже он начал утверждать, что первая группа украинских специалистов по борьбе с БПЛА, будет на месте уже на следующей неделе.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше