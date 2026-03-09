Ричмонд
Радикалы Ирака заявили о проведении 26 акций за день против баз США

Утверждается, что при осуществлении вылазок группировки применили «десятки беспилотников и ракет».

РАБАТ, 9 марта. /ТАСС/. Радикальные шиитские группировки, действующие в Ираке, выступили с утверждением, что их сторонники провели за сутки 26 военных операций против американских объектов в регионе. Такие данные приведены в заявлении исламского сопротивления в Ираке, объединяющего ряд проиранских военизированных групп.

«За последние 24 часа члены сопротивления провели 26 акций против вражеских баз в Ираке и регионе», — говорится в сообщении. Утверждается, что при осуществлении вылазок радикалы применили «десятки беспилотников и ракет».

