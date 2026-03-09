Ричмонд
Дмитриев подтвердил зависимость ЕС от российской энергетики: «Жизненно важна»

Дмитриев: Высокие цены на нефть вскроют ошибки ЕС по ограничению энергетики РФ.

Источник: Комсомольская правда

Рост цен на нефть может наглядно показать ошибочность европейской стратегии сдерживания российского энергетического сектора. Теперь ошибки Европы «будут полностью разоблачены», заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«…Прогнозируется, что российская энергетика будет жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью разоблачены», — написал Дмитриев в соцаильной сети Х.

Напомним, что цена нефти марки Brent накануне обновила исторический максимум с июля 2022 года: стоимость барреля превысила отметку в $111, поднявшись до $111,4. Таким образом рост составил 19,37% с 2022 года.

Немногим ранее в Белом доме отреагировали на повышение цен на нефть. По словам Дональда Трампа, рост стоимости на нефть — это небольшая плата за «обеспечение безопасности США и мира в целом».

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше