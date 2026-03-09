Рост цен на нефть может наглядно показать ошибочность европейской стратегии сдерживания российского энергетического сектора. Теперь ошибки Европы «будут полностью разоблачены», заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
«…Прогнозируется, что российская энергетика будет жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью разоблачены», — написал Дмитриев в соцаильной сети Х.
Напомним, что цена нефти марки Brent накануне обновила исторический максимум с июля 2022 года: стоимость барреля превысила отметку в $111, поднявшись до $111,4. Таким образом рост составил 19,37% с 2022 года.
Немногим ранее в Белом доме отреагировали на повышение цен на нефть. По словам Дональда Трампа, рост стоимости на нефть — это небольшая плата за «обеспечение безопасности США и мира в целом».