Россиян предупредили о схеме мошенников с доставкой заказа из магазина техники

Мошенники придумали новый способ обмана граждан — на этот раз они действуют от лица сотрудников службы доставки заказа из магазина дорогой техники.
Как сообщает РИА Новости, аферисты по телефону сообщают о якобы доставке оформленного и оплаченного заказа. Для убедительности они называют данные и адрес получателя.
Затем злоумышленники просят потенциальную жертву продиктовать «код подтверждения» из смс-сообщения, объясняя это необходимостью сверки данных.
Ранее россиянам напомнили о мошеннических схемах, к которым аферисты чаще всего прибегают в праздники.