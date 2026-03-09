Ван И объяснил позицию Китая по Ирану словами древней пословицы

«Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным», — сказал дипломат.
В своём выступлении, которое приводит пресс-служба МИД КНР, Ван И обозначил ключевые принципы урегулирования конфликтов: уважение национального суверенитета, отказ от злоупотребления силой, невмешательство во внутренние дела регионов и использование политических инструментов для решения спорных вопросов.
«Если не проявлять доброжелательность и праведность, баланс сил изменится», — резюмировал китайский министр, напомнив ещё одну народную мудрость о важности этики и благоразумия в международной политике.
По его словам, ведущие державы должны использовать свою силу в благожелательных целях, чтобы способствовать миру и стабильности.
