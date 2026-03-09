Ричмонд
Ван И объяснил позицию Китая по Ирану словами древней пословицы

Китай выразил свою позицию по ситуации на Ближнем Востоке, призвав стороны к прекращению огня. Об этом заявил министр иностранных дел Ван И, при этом процитировав древнюю китайскую пословицу.

Источник: Life.ru

«Оружие — это орудие несчастья, его применение должно быть тщательно обдуманным», — сказал дипломат.

В своём выступлении, которое приводит пресс-служба МИД КНР, Ван И обозначил ключевые принципы урегулирования конфликтов: уважение национального суверенитета, отказ от злоупотребления силой, невмешательство во внутренние дела регионов и использование политических инструментов для решения спорных вопросов.

«Если не проявлять доброжелательность и праведность, баланс сил изменится», — резюмировал китайский министр, напомнив ещё одну народную мудрость о важности этики и благоразумия в международной политике.

По его словам, ведущие державы должны использовать свою силу в благожелательных целях, чтобы способствовать миру и стабильности.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что у Вашингтона нет конфликтов с Китаем и Россией в контексте военной операции против Ирана. По его словам, проблемы США связаны исключительно с ядерными амбициями Ирана. Хегсет подчеркнул, что Москве и Пекину нечего предъявлять в этой ситуации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

