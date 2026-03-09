Ричмонд
DPA: в Германии обломки метеорита повредили несколько домов

Крыши жилых домов в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-востоке Германии получили повреждения в результате падения обломков метеорита.

Такую информацию со ссылкой на представителя местной полиции приводит агентство DPA. По его данным, сообщения о повреждении домов поступили из регионов Хунсрюк и Айфель, а также из города Кобленц.

«Пострадавших нет», — говорится в сообщении, текст которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось о сотрудниках таможни в порту Санкт-Петербурга, которые предотвратили незаконный вывоз осколка метеорита весом более 2,5 т в Великобританию.