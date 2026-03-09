Ричмонд
Госдеп предписал части дипломатов США покинуть Саудовскую Аравию

Американское внешнеполитическое ведомство назвало причиной «угрозы безопасности».

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Госдепартамент предписал части американских дипломатов и других госслужащих, работающих в Саудовской Аравии, покинуть королевство. Об этом говорится в уведомлении, распространенном американским внешнеполитическим ведомством.

Как следует из документа, в связи с боевыми действиями между США и Ираном «Госдеп предписал госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным, а также членам их семей покинуть Саудовскую Аравию из-за угрозы безопасности». В документе уточняется, что власти США ранее рекомендовали своим гражданам пересмотреть возможные планы посетить Саудовскую Аравию из-за угрозы ударов со стороны Ирана с применением ракет и беспилотников.

